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سلالة جديدة من كورونا

متحور أركتوروس يضرب الهند ويصيب عشرات الآلاف

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٤ مساءً
متحور أركتوروس يضرب الهند ويصيب عشرات الآلاف
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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ضربت سلالة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد-19) يطلق عليها اسم أركتوروس الهند، وتسبب في ارتفاع عدد الإصابات 13 مرة مقارنة بالشهر الماضي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أدى المتغير الجديد الذي يطلق عليه علميًا XBB.1.16، إلى ظهور طفرة جديدة من الإصابات، ودفع الارتفاع في الحالات وزارة الصحة الهندية إلى إجراء تدريبات هذا الأسبوع للتحقق من مدى استعداد المستشفيات للتعامل مع التدفق المحتمل للمرضى.

متحور أركتوروس يضرب الهند ويصيب عشرات الآلاف

عودة أقنعة الوجه

وأعادت بعض الولايات ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وعلى سبيل المثال، أعادت ولاية هاريانا، في شمال الهند، تقديم الأقنعة في الأماكن العامة بسبب الارتفاع الكبير ‘ في حالات كوفيد.

وأعادت فينا جورج، وزيرة الصحة بولاية كيريلا الجنوبية، السبت الماضي، تقديم الأقنعة للنساء الحوامل وكبار السن وذوي الحالات المرضية المزمنة، وفي يومي الاثنين والثلاثاء، شاركت المستشفيات في جميع أنحاء الهند في تدريبات لاختبار مدى استعدادها.

زيادة الإصابات في الهند

وقالت وزارة الصحة الهندية إن هناك 40215 حالة إصابة بفيروس كوفيد نشط في 12 أبريل، بزيادة قدرها 3122 حالة في اليوم الواحد ارتفاعًا من 242 قبل شهر واحد.

وتراقب منظمة الصحة العالمية (WHO) حاليًا المتغير XBB.1.16، الذي تم اكتشافه لأول مرة في أواخر يناير، حيث قال المسؤولون إن لديه بعض الطفرات المثيرة للقلق.

وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف من منظمة الصحة العالمية: المتحور الجديد لديه طفرة إضافية واحدة في بروتين سبايك والتي تظهر في الدراسات المعملية زيادة العدوى وكذلك زيادة قوة المرض.

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