متحور شديد العدوى ينذر بعودة الكمامات

أكد خبراء أن الانتشار المستمر لمتحور “كوفيد” شديد العدوى، الذي يعرف باسم أركتوروس، قد تعني عودة سكان العالم لارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

وبحسب ما نقلت صحيفة ميرور، أفاد خبراء في بريطانيا، بأنه يجب ارتداء الكمامات مرة أخرى في وسائل النقل العام لوقف انتشار فيروس كوفيد “أركتوروس” شديد العدوى.

وينتشر هذا المتغير في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في إعادة تطبيق قوانين الكمامات في الهند.

ويعد أركتوروس آخذًا في الارتفاع في أستراليا الآن أيضا، حيث يراقبه رؤساء منظمات الصحة في بريطانيا عن كثب.

الكمامات ضرورية

وأضاف البروفيسور ستيفن غريفين، رئيس منظمة SAGE المستقلة، أنه يجب على الناس العودة لإجراء الفحوصات بانتظام وكذلك ارتداء الكمامات.

وأردف غريفن لصحيفة “ميل أونلاين”: “قد يبدو هذا وكأنه عودة إلى العام الماضي، لكن الحقيقة هي أن الفيروس يستمر في إلحاق الضرر وأن الأشخاص الأقل قدرة على التأقلم يستمرون في المعاناة”،

وأضاف غريفن في غياب تدابير التخفيف على مستوى السكان.. يبقى التركيز على المخاطر الفردية التي تعتبر الآن، بالنسبة للكثيرين، أقل بكثير”.

وتابع: إذا لم تتصرف الحكومة لتمكين الجميع من العيش مع كوفيد، سيستمر الأشخاص الضعفاء في اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ومنها ارتداء الكمامات”.

ولا تزال المنظمات العالمية تراقب المتحور الجديد عن كثب، حيث بدأ بفرض سيطرته على الهند، مع مخاوف من انتشاره عالميًا.