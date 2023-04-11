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أدلة جديدة للكشف عن صاحب التسريب

محاولة حل لغز الوثائق السرية بعد إحراج كبير لواشنطن

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
محاولة حل لغز الوثائق السرية بعد إحراج كبير لواشنطن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مسؤولون أمريكيون كبار عن أن هناك مساعي للقبض على المتورط في تسريب الوثائق البالغة السرية التي انتشرت أخيرا، وتشمل تفاصيل الهجوم الأوكراني المضاد ضد روسيا، والتي تسببت في إحراج كبير للولايات المتحدة.

هوية مسرب الوثائق

وتضيق دائرة المتهمين بتسريب الوثائق السرية، بعدما ساد اعتقاد لدى البعض أن روسيا تقف وراء الأمر، لكن الكرملين نفى ذلك.

وتداول مستخدمو تطبيق التواصل الفوري “تلغرام” وثائق ربما تظهر هوية الشخص الذي سرّب الوثائق.

أدلة

ويتمحور الدليل الذي قد يقود لكشف هوية المسرب حول وجود دليل باللغة الإنجليزية بشأن الصيد في الخلفية.

وليس هذا فحسب، إذ إن هناك صورا عدة تحتوي على ما هو أكثر من الوثائق، والمقصود أشياء على هوامش الوثائق، وهو ما قد يمثل أدلة إضافية.

عمل المحققين

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن المحققين سينظرون في الأدلة التي تظهر في هوامش الصور التي يمكن أن تساعد في كشف هوية المسرب.

وذكر مسؤول أمريكي سابق في البنتاجون: “أن التركيز ينصب حاليًا على أن التسريب هو شأن أمريكي، لكون كثير من الوثائق كانت بأيدي الأمريكيين فقط”، وفق “رويترز”.

أكبر تسريب للوثائق

ومع ذلك، لم يستبعد المسؤولون الأمريكيون احتمال تورط عناصر مؤيدة لروسيا في التسريب، لكن التحقيقات التي تجريها وزارة العدل الأمريكية لا تزال في مراحلها المبكرة.

وهذا أكبر تسريب للوثائق في الولايات المتحدة منذ تسريب وثائق “ويكيليكس” قبل سنوات وشملت حينها 700 ألف وثيقة.

إحراج كبير لواشنطن

وعلق المحلل الأمني الذي يقيم في كييف، جيمس راشتون، على تسريب الوثائق: “من الواضح أن الروس هم أكبر المستفيدين” من التسريب.

وأضاف لصحيفة “ديلي ميل” أن التسريب فيه إحراج كبير للولايات المتحدة، لكونه يأتي في وقت حرج، مع استعداد أوكرانيا لإطلاق هجوم مضاد منتظر منذ وقت طويل”.

ولفت إلى أن “كييف بالفعل حذرة بشأن تقاسم خططها العملياتية مع واشنطن، وتسريب الوثائق من المرجح أن يلحق أضرار كبيرة بالتعاون الاستخباري بين أوكرانيا وشركائها الغربيين في مرحلة حساسة”.

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