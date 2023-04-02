محطات في مسيرة عبدالعزيز البوق محافظ التأمينات الاجتماعية الجديد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، أمرًا ملكيًا بتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن حسن بن علي البوق محافظًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.

مسيرة عبدالعزيز البوق

يحظى عبدالعزيز بن علي البوق محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الجديد، بسيرة ذاتية جيدة، حيث شغل عدة مناصب كبيرة من بينها عضو مجلس إدارة مجلس الضمان الصحي.

وحصل البوق على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية، ثم نجح في الحصول على الزمالة الأمريكية في التأمين الطبي.

وقد شغل منصب رئيس الشركة التعاونية للتأمين في 2017، إلى جانب شغله السابق، لمنصب نائب الرئيس التنفيذي الأول للمبيعات بالشركة التعاونية للتأمين.

خبرات طويلة

اختارته”أريبيان بيزنس” ضمن قائمة أكثر 50 شخصية تأثيرًا في المملكة للعام 2021، فإن عبدالعزيز حسن البوق، كان الرئيس التنفيذي السابق، لشركة التعاونية للتأمين، وهي أكبر شركة تأمين في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

ومنذ توليه منصب الرئيس التنفيذي، قاد البوق التوجه الاستراتيجي، وأشرف على العمليات التشغيلية بالشركة، مع التركيز على تعزيز أداء التعاونية ومكانتها في السوق.

وقد سبق محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الجديد، تولي عدة مناصب مهمة داخل الشركة منها منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول للمبيعات والتسويق، ومدير عام الحسابات الرئيسية، ومكتتب تأمين طبي وتأمين الحياة.