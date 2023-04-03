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الزعيم يخوض الكثير من المباريات في شهر رمضان

محمد الدعيع يكشف طلب نادي الهلال المرفوض من لجنة المسابقات

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٨ صباحاً
محمد الدعيع يكشف طلب نادي الهلال المرفوض من لجنة المسابقات
المواطن - فريق التحرير

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كشف محمد الدعيع، حارس مرمى نادي الهلال الأسبق، عن طلب كان تقدم به النادي للجنة المسابقات وتم رفضه خلال الفترة الحالية.

وتحدث الدعيع في برنامج ملعب SBC قائلًا: “الهلال كان طلب تأجيل بعض المباريات ولجنة المسابقات رفضت، صعب على النادي لعب كل هذه المباريات في شهر واحد منها كأس الملك والدوري ودوري أبطال آسيا”.

5 مباريات لـ نادي الهلال في رمضان

وسيواجه الهلال، الفيحاء يوم 13 رمضان، الشباب يوم 16 رمضان، الطائي يوم 19 رمضان، الباطن يوم 23 رمضان، النصر يوم 27 رمضان، بمعدل مباراة كل 3 أيام.

وانتقدت الجماهير الزرقاء توزيع مباريات أزرق الرياض بهذا الضغط وفي مدة قصيرة في شهر واحد، قائلين بأن ضغط المباريات هدفه عرقلة الهلال وعدم منحه الفرصة المتكافئة مثل بقية الفرق للفوز بلقب دوري روشن في الموسم الحالي.

إيجالو - الهلال والخليج

يذكر أن مباريات الهلال المثيرة سوف تستمر بعد رمضان، حيث سيواجه نادي الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك ثالث أيام عيد الفطر حيث تُقام المباراة يوم 23 إبريل المقبل، ثم يواجه أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 29 إبريل في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويستعد نادي الهلال لمواجهة الفيحاء غدًا، في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن.

وقبل انطلاق المباراة، يتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 49 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 44 نقطة، نادي الهلال رابعًا برصيد 42 نقطة ويتبقى له فقط مباراة مؤجلة.

التعاون خامسًا برصيد 35 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 32 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 26 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 25 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، أبها في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ15 في ترتيب دوري روشن برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 برصيد تسع نقاط.

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