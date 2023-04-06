محمد بن سلمان يجري اتصالًا بولي عهد الكويت

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفيًا، اليوم الخميس، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.