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بعد التعادل ذهابًا ضد أوراوا

محمد كنو: الهلال سيعوض في اليابان

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ مساءً
محمد كنو: الهلال سيعوض في اليابان
المواطن - فريق التحرير

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أكد محمد كنو لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الهلال أن فريقه قادر على التعويض في إياب نهائي دوري أبطال آسيا عند مواجهة أوراوا الياباني في طوكيو يوم السبت المقبل.

فرص مهدرة لـ الهلال

وتحدث كنو لـ قناة SSC بعد مباراة الذهاب اليوم قائلًا: “الأزرق كان الأفضل في الشوط الأول ولكن بشكل عام التعادل أفضل من الخسارة، لايزال لدينا الفرصة للتعويض في اليابان ونحن قادرون على ذلك”.

وأضاف كنو: ” جاءت فرص للأزرق في الشوط الأول لم يتم استغلالها، ولن توجد علينا أي ضغوطات في الإياب، وكان الفريق بحاجة للتسجيل”.

القنوات الناقلة للإياب

وتُقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل في تمام الساعة الـ12 ظهرًا بتوقيت السعودية، مساءً بتوقيت طوكيو على ملعب سايتاما 2002، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS AFC HD , ALKASS 9 HD , DUBAI SPORTS ASIA 1 HD , SSC1 HD.

ويحتاج أزرق الرياض إلى الفوز بأي فارق من الأهداف أو التعادل بنتيجة 2-2 للفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

وفي مباراة الذهاب اليوم، سجل سالم الدوسري الهدف في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول، ثم زاد ضغط الهلال الهجومي على نادي أوراوا، حيث كاد خطأ دفاعي من الفريق الياباني يُمكن الأزرق من إضافة الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب شينزو كوروكي هدف التعادل لنادي أوراوا في الدقيقة الـ53.

وكان حكم المباراة أشهر البطاقة الحمراء في وجه سالم الدوسري ليتأكد غيابه عن مباراة الإياب يوم السبت المقبل حيث تقام على ملعب سايتاما 2002 بين الفريقين.

ويأمل أزرق الرياض في الفوز بدوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه وتكرار سيناريو التتويج بالبطولة في عام 2019 أمام أوراوا في اليابان.

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