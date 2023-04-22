مدرب السيتي يثير الجدل بشأن مستقبل جوندوجان

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أثار المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا حالة من الجدل بشأن مستقبل قائد السيتي، إلكاي جوندوجان في الموسم الرياضي الجديد.
وينتهي عقد جوندوجان مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، بنهاية الموسم الجاري، دون وجود اتفاق حول التجديد حتى الآن، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف برشلونة في صفقة انتقال حر.
وقال غوارديولا، خلال تصريحات أبرزها الصحافي الإيطالي بشبكة “سكاي سبورتس”، فابريزيو رومانو: “ما زلنا لا نعرف ما الذي سيحدث بشأن مستقبل جوندوجان مع السيتي“.
وأضاف مدرب السيتي في التصريحات التي نقلها رومانو عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اللاعب يركز بنسبة 100% على الحاضر، وما سيحدث في المستقبل أيضًا، لكن بالتأكيد سيحدث الأفضل بالنسبة، له لأنه يستحق ذلك”.
وكان جوندوجان صاحب الـ32 عامًا، قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف عام 2016، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، وشارك معه في 294 مباراة، وسجل 54 هدفًا وقدم 38 تمريرة حاسمة.
على الجانب الآخر، انطلقت، قبل قليل، مباراة السيتي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شيفيلد يونايتد على ملعب “ويمبلي” ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.