مدفع رمضان يعيد لزوار جدة ذاكرة إعلان دخول الشهر الفضيل

أعاد مدفع رمضان أحد فعاليات باب البلد المقام حالياً ضمن موسم رمضان بجدة التاريخية، أسلوب الحياة قديمًا وذلك من خلال تجسيده الإعلان عن دخول شهر رمضان المبارك وموعد الإفطار والإمساك في كل يوم منذ دخول الشهر الكريم حتى دخول عيد الفطر، وهو تقليد متبع في العديد من الدول العربية والإسلامية.

دوي الطلقات

واستوقف المدفع زوار الموسم مستذكرين أصوات دويه عبر عدة طلقات ابتهاجًا بدخول الشهر الكريم، والإعلان عن دخوله، حيث كان يخصص له موقعًا في أحد مرتفعات المناطق ومباشرته مهامه في إطلاق طلقاته الصوتية للإعلان عن دخول الشهر الكريم وموعد الإفطار وبداية وقت السحور والإمساك.

ويتم العناية به وتجهيزه وتهيئته وصيانته وتنظيفه منذ وقت مبكر وطيلة الشهر الكريم وإطلاق الذخيرة الصوتية عند الإفطار وقبل السحور وعند الكفاف قبل صلاة الفجر، حيث يتم استخدامه كرمز من الرموز الرمضانية الموروثة.