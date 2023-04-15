مدينة خليجية تمنح إقامة ومكافأة مالية لأئمة المساجد

أعلنت إمارة دبي في دولة الإمارات، منح الإقامة الذهبية ومكافأة مالية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين والوعاظ والمفتين والباحثين الدينيين ممن أكملوا 20 عامًا على رأس عملهم في دبي.

منح وجوائز

وأصدر حمدان بن محمد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرارًا بتوجيهات محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين والوعاظ والمفتين والباحثين الدينيين لمن أكملوا 20 عامًا على رأس عملهم في دبي، بحسب وكالة “وام”.

وتشمل الإجراءات الممنوحة لرجال الدين مكرمة مالية بمناسبة العيد، وذلك تقديرًا لجهودهم ودورهم المجتمعي في التعريف بصحيح الدين، ولإسهامهم في الارتقاء بالقيم والأخلاق ونشر قيم التسامح التي تتسم بها دولة الإمارات، وتمنى ولي عهد دبي لهم جميعًا التوفيق في رسالتهم السامية.