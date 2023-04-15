Icon

لحظات رعب في مطار الخرطوم بسبب اشتباكات الجيش Icon لحظة سقوط قتيلين إثر انهيار جسر في كولومبيا Icon إيلون ماسك يدرس الاستحواذ على منصة رقمية بارزة Icon لحظة استقبال الأسرى السودانيين بعد وصولهم إلى الرياض Icon وليد الفراج: هل رونالدو واحد من ضمن 3 أسباب لإقالة رودي غارسيا ؟ Icon مدينة خليجية تمنح إقامة ومكافأة مالية لأئمة المساجد Icon لحظة استقبال الأسرى السعوديين لدى عودتهم إلى أرض الوطن Icon أحد الأسرى السعوديين يسجد لله شكرًا بعد عودته إلى أرض الوطن Icon الهلاليون يطالبون برحيل صالح الشهري Icon الإطاحة بـ 7 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ممن أكملوا 20 عامًا داخل البلاد

مدينة خليجية تمنح إقامة ومكافأة مالية لأئمة المساجد

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
مدينة خليجية تمنح إقامة ومكافأة مالية لأئمة المساجد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إمارة دبي في دولة الإمارات، منح الإقامة الذهبية ومكافأة مالية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين والوعاظ والمفتين والباحثين الدينيين ممن أكملوا 20 عامًا على رأس عملهم في دبي.

منح وجوائز

وأصدر حمدان بن محمد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرارًا بتوجيهات محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين والوعاظ والمفتين والباحثين الدينيين لمن أكملوا 20 عامًا على رأس عملهم في دبي، بحسب وكالة “وام”.

وتشمل الإجراءات الممنوحة لرجال الدين مكرمة مالية بمناسبة العيد، وذلك تقديرًا لجهودهم ودورهم المجتمعي في التعريف بصحيح الدين، ولإسهامهم في الارتقاء بالقيم والأخلاق ونشر قيم التسامح التي تتسم بها دولة الإمارات، وتمنى ولي عهد دبي لهم جميعًا التوفيق في رسالتهم السامية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهداف لا تغيب عن مباريات الوحدة والاتحاد
آخر الاخبار

الأهداف لا تغيب عن مباريات الوحدة والاتحاد

آخر الاخبار
رصد مراحل العملية الإجرائية لرؤية هلال شهر رمضان
السعودية اليوم

رصد مراحل العملية الإجرائية لرؤية هلال شهر...

السعودية اليوم
موعد أذان المغرب اليوم 19 رمضان بجميع المناطق
السعودية اليوم

موعد أذان المغرب اليوم 19 رمضان بجميع...

السعودية اليوم
تعاون سعودي كويتي يقود لضبط مهرب الحشيش الهارب
السعودية اليوم

تعاون سعودي كويتي يقود لضبط مهرب الحشيش...

السعودية اليوم
القصبي والسدحان يتحديان الزمن في طاش العودة على MBC1
السعودية اليوم

القصبي والسدحان يتحديان الزمن في طاش العودة...

السعودية اليوم
أبل تتيح للمستهلكين خدمة اشتر الآن وادفع لاحقًا
السوق

أبل تتيح للمستهلكين خدمة اشتر الآن وادفع...

السوق
الرئيس الفرنسي يقر قانون التقاعد دون تصويت
العالم

الرئيس الفرنسي يقر قانون التقاعد دون تصويت

العالم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق