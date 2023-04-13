مردوخ يطلق زوجته الرابعة برسالة الـ 11 كلمة

أشارت تقارير إعلامية إلى أن الملياردير والقطب الإعلامي روبرت مردوخ أنهى زواجه الرابع من عارضة الأزياء جيري هول البالغة من العمر 66 عامًا، برسالة مفاجئة عبر البريد الإلكتروني، واستغرق الأمر 11 كلمة فقط لقطع العلاقات معها.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “إكسبرس” البريطانية، جاء في رسالة البريد الإلكتروني “جيري، ببالغ الأسف، لقد قررت وضع حد لزواجنا”.

وأضاف: “لقد مررنا بالتأكيد ببعض الأوقات الجيدة، لكن لدي الكثير لأفعله.. سيتصل محامٍ في نيويورك بمحاميك على الفور”.

تسوية الطلاق

وتوصل مردوخ إلى تسوية طلاق مع زوجته الرابعة جيري هول، في أغسطس الماضي بعد 6 سنوات معًا.

وأشارت تسوية الطلاق بين الزوجين ببساطة إلى “خلافات لا يمكن التوفيق بينهما” وقال بيان مشترك إنهما ما زالا “صديقين حميمين”.

ويقال إن هول، وهي أم لأربعة أبناء، قد أخبرت أصدقاءها بأنها شعرت بالحزن وأنها “محطمة” بسبب الانفصال عن مردوخ.

وبحسب ما ورد أُعطيت هول مهلة مدتها 30 يومًا للانتقال من المنزل الفاخر الذي يتقاسمه الزوجان إلى عقار مختلف في أوكسفوردشاير بمفردها.