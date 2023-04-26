مروجو السموم بالسعودية في قبضة مكافحة المخدرات

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على عدد من مروجي المخدرات بالمملكة.

وقالت المديرية عبر مقطع فيديو تحت عنوان بالمرصاد: إنه تم القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية؛ لترويجيهما مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو” بمحافظة جدة، مشيرة إلى القبض على مواطن؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر بمنطقة عسير.

وأضافت: كما تم القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية؛ لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بمنطقة الرياض، وكذلك القبص على مقيم من الجنسية الأفغانية؛ لنقله وترويجه مادة الحشيش المخدر بمنطقة القصيم.

وأردفت: وتم القبض على مقيم وزائر من الجنسية الباكستانية؛ لترويجهما مادة الشبو بجدة، والقبض على مواطنين؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر بمنطقة جازان.

واستطردت: كما تم القبض على مواطن؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة تبوك، والقبض على مواطن؛ لعرضه وترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة الحشيش المخدر بالمنطقة الشرقية.