مزارع عاشق لـ الورد المديني يحلم بوصوله للعالمية

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روى المزارع عياد الأحمدي، اليوم، قصة تعلقه بالورد المديني ودوره في حل العديد من المشاكل، متمنيًا الوصول بإنتاجه للعالمية مع رؤية 2030 بعد ثبوت جودة ورد المدينة المنورة ونكهته المميزة.
المزارع "عياد الأحمدي" يحكي من #المدينة_المنورة عن تعلقه بالورد المديني وكيف يمكن لوردة واحدة "حل العديد من المشاكل"
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— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 18, 2023
وأوضح الأحمدي، خلال لقائه مع “العربية”، أن بداية تعلقه بالورد المديني كانت منذ أكثر من 20 عامًا بمكاثرته وزراعته عن طريق المشاتل، قائلًا: ” الورد جميل وعظيم ونستخدمه في كل مناسباتنا، مضيفًا: يمكن بوردة واحدة حل مشكلة كبيرة”.
وأضاف الأحمدي أنه بدأ بزراعة الورد من خلال مزارعه الخاصة حيث يملك كمية كبيرة من الورد المديني، متطلعًا للوصول إلى العالمية.
وتابع أن الطلب على الورد المديني كبير جدًا لاسيما في شهر رمضان، حيث وصل إنتاجه لأكثر من 15 ألف شتلة ورد، مشيرًا لطموحه للوصول لـ100 ألف شتلة، والتي تعززت برؤية 2030 لاسيما بعد ثبوت جودة ونكهة الورد المديني .
وعن استخداماته، أشار الأحمدي إلى أنه يمكن استخدامه في ماء الورد ومنكه لبعض منتجات الحلى والدق المديني ، ويتم من خلاله إنتاج مربى الورد.