Icon

أمطار ربيعية على المدينة المنورة اليوم وغدًا Icon دولة إفريقية تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريبًا Icon مستشار أسري: المرأة تحب أن يستمع لها زوجها ويحترم أفكارها Icon استمرار أمطار الباحة وجازان حتى الـ 8 مساءً Icon أغرب ظواهر السماء تبدو كأمواج متوحشة Icon وول ستريت: خطة السعودية لانتشال نيوكاسل من الهبوط أثبتت قوتها Icon وظائف شاغرة لدى مشروع مدينة نيوم Icon إقالة رئيسة مجلة ألمانية بسبب مقابلة زائفة مع شوماخر Icon نجل ترامب يثير غضب السودانيين بلفظ خارج Icon أمطار وبرد على أحياء شمال شرق المدينة المنورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
النقاش بين الزوجين يقوي العلاقة والمودة والمحبة بينهما

مستشار أسري: المرأة تحب أن يستمع لها زوجها ويحترم أفكارها

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٠ مساءً
مستشار أسري: المرأة تحب أن يستمع لها زوجها ويحترم أفكارها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

العلاقة بين الزوج وزوجته يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل واحترام كل طرف لأفكار الطرف الآخر ولا يقلل منها مهما كان مستوى التفكير.

كما أن الحديث والنقاش بين الزوجين يقوي من الروابط الأسرية ويقوي العلاقة والمحبة والمودة بين الزوجين.

احترام الآخر

وفي هذا السياق، أوضح د. عبدالله السلمان، المستشار الأسري، عبر حسابه في “تويتر”: “أن المرأة تحب أن يستمع لها زوجها ويحترم أفكارها ، وهي ستقدر له ذلك”.

تودد الزوج لزوجته

وأكد السلمان، أن احترام الزوج لزوجته والعكس يقوى من الروابط بينهما إلى أقصى درجة، مضيفا “يالروعة تودد الزوج لزوجته”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف
أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ بفيلم راست
مشاهير

أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ...

مشاهير
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة

السوق
زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في موقف محرج
العالم

زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في...

العالم
سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد
مشاهير

سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد

مشاهير
كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر مزعج لنا
الرياضة

كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر...

الرياضة
هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة إلى المحطة الدولية
آخر الاخبار

هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة...

آخر الاخبار
بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض
أخبار رئيسية

بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة...

أخبار رئيسية