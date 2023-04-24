أمطار ربيعية على المدينة المنورة اليوم وغدًا دولة إفريقية تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريبًا مستشار أسري: المرأة تحب أن يستمع لها زوجها ويحترم أفكارها استمرار أمطار الباحة وجازان حتى الـ 8 مساءً أغرب ظواهر السماء تبدو كأمواج متوحشة وول ستريت: خطة السعودية لانتشال نيوكاسل من الهبوط أثبتت قوتها وظائف شاغرة لدى مشروع مدينة نيوم إقالة رئيسة مجلة ألمانية بسبب مقابلة زائفة مع شوماخر نجل ترامب يثير غضب السودانيين بلفظ خارج أمطار وبرد على أحياء شمال شرق المدينة المنورة
العلاقة بين الزوج وزوجته يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل واحترام كل طرف لأفكار الطرف الآخر ولا يقلل منها مهما كان مستوى التفكير.
كما أن الحديث والنقاش بين الزوجين يقوي من الروابط الأسرية ويقوي العلاقة والمحبة والمودة بين الزوجين.
وفي هذا السياق، أوضح د. عبدالله السلمان، المستشار الأسري، عبر حسابه في “تويتر”: “أن المرأة تحب أن يستمع لها زوجها ويحترم أفكارها ، وهي ستقدر له ذلك”.
وأكد السلمان، أن احترام الزوج لزوجته والعكس يقوى من الروابط بينهما إلى أقصى درجة، مضيفا “يالروعة تودد الزوج لزوجته”.