مستشار أسري: المرأة تحب أن يستمع لها زوجها ويحترم أفكارها

العلاقة بين الزوج وزوجته يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل واحترام كل طرف لأفكار الطرف الآخر ولا يقلل منها مهما كان مستوى التفكير.

كما أن الحديث والنقاش بين الزوجين يقوي من الروابط الأسرية ويقوي العلاقة والمحبة والمودة بين الزوجين.

احترام الآخر

وفي هذا السياق، أوضح د. عبدالله السلمان، المستشار الأسري، عبر حسابه في “تويتر”: “أن المرأة تحب أن يستمع لها زوجها ويحترم أفكارها ، وهي ستقدر له ذلك”.

تودد الزوج لزوجته

وأكد السلمان، أن احترام الزوج لزوجته والعكس يقوى من الروابط بينهما إلى أقصى درجة، مضيفا “يالروعة تودد الزوج لزوجته”.