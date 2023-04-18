مشاهد تفوق الخيال لجريان مياه وادي الخنقة بالقويعية مسحراتي جدة يستحضر عاداتها قبل نصف قرن الصين تتهم مجموعة السبع بتشويه سمعتها بريطانيا تهدد واتساب بالحظر حال عدم الامتثال للقانون الجديد توضيح من حساب المواطن بشأن الحالة الاجتماعية وقت إخراج زكاة الفطر السلطات التونسية تمنع الاجتماعات بمقرات حزب النهضة النواب الأمريكي يرفض رفع سقف الدين العام دون خفض النفقات أمطار متفاوتة بعدة مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال مساء الخميس 29 رمضان
استحضرت فعاليات موسم رمضان، مهنة المسحراتي في شوارع جدة التاريخية، والتي تعود لحقبة ما قبل 50 عامًا، والتي كان فيها قارع الطبلة يجوب الحارات لإيقاظ النائمين للسحور.
هكذا يتجول "المسحراتي" في #جدة_التاريخية ضمن فعاليات #موسم_رمضان #العربية_في_رمضان
عبر:@Hisham_khayyat pic.twitter.com/lva8vtGKMQ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 18, 2023
ونشرت “العربية” فيديو لجولة المسحراتي في شوارع جدة ضمن فعاليات موسم رمضان وهو يردد تلك العبارات: “إصحى يا نايم وحد الدايم”، و”السحور يا عباد الله”، و”شهر الصيام شهر كريم” و”في السحور بركة”، حيث ينحصر عمل المسحراتي فقط في هذا الشهر الفضيل.
وفي محاكاة للزمن الجميل تُحيي منطقة جدة التاريخية في معظم المهرجانات مهنة المسحراتي، لتعريف الأجيال الحالية بهذه المهنة العريقة ، والأناشيد التي يتم ترديدها، لرسم صورة المسحراتي في الأذهان باعتبارها من العادات العريقة والتقاليد الأصيلة.