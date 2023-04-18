مسحراتي جدة يستحضر عاداتها قبل نصف قرن

استحضرت فعاليات موسم رمضان، مهنة المسحراتي في شوارع جدة التاريخية، والتي تعود لحقبة ما قبل 50 عامًا، والتي كان فيها قارع الطبلة يجوب الحارات لإيقاظ النائمين للسحور.

ونشرت “العربية” فيديو لجولة المسحراتي في شوارع جدة ضمن فعاليات موسم رمضان وهو يردد تلك العبارات: “إصحى يا نايم وحد الدايم”، و”السحور يا عباد الله”، و”شهر الصيام شهر كريم” و”في السحور بركة”، حيث ينحصر عمل المسحراتي فقط في هذا الشهر الفضيل.

وفي محاكاة للزمن الجميل تُحيي منطقة جدة التاريخية في معظم المهرجانات مهنة المسحراتي، لتعريف الأجيال الحالية بهذه المهنة العريقة ، والأناشيد التي يتم ترديدها، لرسم صورة المسحراتي في الأذهان باعتبارها من العادات العريقة والتقاليد الأصيلة.