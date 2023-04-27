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مسنة سودانية عند وصولها جدة: يا رب انصر السعودية نصرة الحبيب

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٥ مساءً
مسنة سودانية عند وصولها جدة: يا رب انصر السعودية نصرة الحبيب
المواطن - فريق التحرير

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عبرت مسنة سودانية عن شكرها للمملكة وحكومة المملكة على الجهود المبذولة تجاه الرعايا في عمليات الإجلاء من السودان إلى جدة.

وقالت السيدة المسنة لدى وصولها قاعدة الملك فيصل البحرية بـ جدة: يا رب العالمين انصر السعودية نصرة الحبيب، يا رب العالمين احفظه، وزيده يا رب العالمين، حسبما وثقت قناة العربية.

وصول 200 شخص

من جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية مساء اليوم الخميس، وصول 200 شخص على متن سفينة جلالة الملك “الرياض” إلى جدة، من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

وقالت الخارجية: إن ذلك يأتي استمرارًا للجهود التـي تبذلهـا المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، حيث وصل إلى مدينة جدة مساء اليوم الخميس 200 شخص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (جامبيا، ونيجيريا، وباكستان، وكندا، والبحرين، وتايلند، والولايات المتحدة الأمريكية، ولبنان، وأفغانستان، وفلسطين، والصومـــال، ومصر)، حيث تم نقلهم من خلال ســــفينة جلالة الملك “الرياض”، تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصـل إجمالي من تم إجلاؤهم من السـودان منذ بدء عمليات الإجـلاء نحو 2744 شخصًا (119 مواطنًا سعوديًّا، و2625 شخصًا ينتمون لـ 76 جنسية).

 

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