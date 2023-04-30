مشاركة لامين يامال في مباراة برشلونة ضد بتيس تكسر رقمًا عمره 82 سنة

حقق اللاعب المغربي لامين يامال إنجازًا تاريخيًّا مع نادي برشلونة، وذلك بعد مشاركته أمس في مباراة ريال بتيس في الدوري الإسباني.

وشارك لامين في مباراة برشلونة التي انتهت بفوز على بتيس برباعية دون رد بديلًا لزميله جافي في آخر 7 دقائق من المباراة.

رقم لـ لامين يامال

وخاض لامين يامال صاحب الـ15 سنة و9 أشهر و16 يومًا في مباراة ريال بتيس ليكسر رقمًا صمد 82 سنة، وهو رقم اللاعب فيثنتي مارتينيز الذي شارك مع برشلونة ضد ريال مدريد في 19 أكتوبر من عام 1941، حيث أصبح لامين أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك في مباراة رسمية.

ملخص المباراة

ونجح برشلونة في إحراز 3 أهداف خلال الشوط الأول عبر كل من الدنماركي أندرياس كريستنسن والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا في الدقائق الـ14 والـ36 والـ39.

وفي الشوط الثاني، سجل برشلونة الهدف الرابع عبر اللاعب جويدو رودريجيز لاعب ريال بتيس بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ83.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة الذي أصبح رصيده 79 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ريال بتيس عند 49 نقطة في المركز السادس.

وسيواجه فريق برشلونة في الجولة الـ33 فريق أوساسونا بعد غدٍ الثلاثاء، بينما يلعب ريال بتيس ضد أتلتيك بيلباو مساء الخميس المقبل في الجولة ذاتها.

ويبتعد برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة عن نادي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.