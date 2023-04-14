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مطلب بإضافة مشاهد محاكمة وعقاب البطل

مشاهد ختام مسلسل جعفر العمدة تثير ضجة بمصر

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
مشاهد ختام مسلسل جعفر العمدة تثير ضجة بمصر
المواطن - فريق التحرير

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طالب أحد المحامين في شكوى لوزيرة الثقافة، بتغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة، ومحاسبة بطل العمل في نهاية الأحداث.

أداء رائع

وأفاد المحامي، بأن مسلسل جعفر العمدة تميز بأداء رائع من كوكبة من الفنانين والفنانات المبدعات، وكان تأثيره واضحًا على الجمهور من انجذاب إليه ومتابعة لأحداثه، غير أنه يجب محاسبة بطل العمل على جرائمه في نهاية الأحداث.

ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، استند المحامي إلى المادة الأولى من قانون 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على المصنفات بأن تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية سواء كان أداؤها مباشرًا أو كانت مثبتة أو مسجلة على أي وسيلة من وسائل التقنية وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا.

تعديل المشهد الأخير

كما استند إلى المادة التاسعة بأنه يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره في أي وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك، ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل دون تحصيل رسوم.

وأكد المحامي أن القانون واضح في جواز تعديل الترخيص الممنوح للمسلسل بتعديل مشاهده حماية لصورة القانون في أعين الشباب والجمهور.

وفي الختام طالب بـ: تنفيذ المادة 9 من قانون 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على المصنفات وذلك بتعديل مشاهد الختام لمسلسل جعفر العمدة، بإضافة مشاهد محاكمة وعقاب بطل المسلسل/ جعفر عن جرائمه.

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