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مشاهد لهطول أمطار غزيرة وبرد كثيف في الطائف

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ مساءً
مشاهد لهطول أمطار غزيرة وبرد كثيف في الطائف
المواطن - فريق التحرير

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وثقت مقاطع فيديو هطول أمطار غزيرة وتساقطاً كثيفاً للبرد في مركز الشفا بالطايف، كما وثقت المقاطع هطول أمطار غزيرة على السيل الكبير شمال المحافظة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتكون متوسطة في مجملها على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض والمنطقة الشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف.

 

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