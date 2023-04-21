مشاهير يفقدون العلامة الزرقاء رسميًّا في تويتر بينهم رونالدو وصلاح وبيل جيتس

فقد عدد كبير من المشاهير والإعلاميين والكيانات الرسمية العلامة الزرقاء على حساباتهم بموقع تويتر، بعد سياسة الشركة الجديدة بإزالة العلامة عن الحسابات التي حصلت عليها عبر النظام القديم، حتى تظهر لمشتركي خدمة تويتر بلو فقط أي من يدفع 8 دولارات شهريًّا.

وظهر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدون العلامة الزرقاء، وكذلك الحال في حسابات المشاهير وعلى رأسهم اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وكريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، والإعلامي فايز المالكي، والوزارات وغيرها من الجهات الرسمية.

كما ظهرت حسابات كبريات الصحف ووسائل الإعلام حول العالم وملايين الأشخاص دون علامة التحقق الزرقاء.

تفاعل واسع

بدوره، علق الإعلامي فايز المالكي ساخرًا: ما توقعتها منك كذا فجأة، طيب خلها بعد العيد، مرفقا تعليقه بصورة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، ليرد عليه فهد الأحمدي قائلًا: أنت موثق بقلوبنا يابو راكان من قبل عصفور تويتر.

في السياق ذاته، قال سالم الحربي: إيلون ماسك سياسته ادفع مقابل المميزات، والآن في أداة تحدد الحساب الموثق من المدفوع لكن يمكن فاتت عليك يـ أبو راكان بعد ما نحذف التوثيق منك بتصير مدفوع وليس موثق قديم لأنك راح تشترك من جديد وفي العلامة الذهبية لكن كل شهر 4000 ريال سعودي مبلغ كبير.

بدوره، أضاف أنس القاسم: حبيبي أبو راكان صاحب القلب الطيب والصديق الوفي، أنت موثق بقلوبنا، أبشر بالعوض.

من جانبه، قالت رغدة السعيد: وداعًا العلامة الزرقاء في تويتر شكرًا يا إيلون، مش هدفع فلوس عشان أوثق الأكاونت بعد ٧ سنين توثيق مجاني.

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي محمد المغربي: الموثق يمسي ويصبح عليكم، أهم شي ثوبي مطقم مع العلامة الزرقاء حقت توثيق تويتر.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من حسابات المشاهير بدون العلامة الزرقاء منها الدون كريستيانو رونالدو، واللاعب المصري محمد صلاح، والملياردير الأمريكي بيل جيتس، وحسابات وزارة التعليم، والتجارة والتنمية البشرية.

نهاية الحقبة المجانية

أنهى موقع تويتر الحقبة المجانية رسميًّا، حيث أزال علامات التحقق الزرقاء من جميع الحسابات، أمس الخميس، لتبدأ حقبة العلامات المدفوعة مقدمًا على موقع التدوين الشهير.

8 دولارات فقط

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية، ستظهر العلامة الزرقاء من الآن فصاعدًا على الحسابات التي تدفع مبلغ 8 دولارات فقط.

وأفادت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، بأن هذه الخطوة تنهي العلامة التي تشكل إرث موقع “تويتر” الخاصة بالحسابات الموثقة.

ويمكن للملايين حول العالم مشاهدة صفحات لمؤسسات عريقة لها سنوات على المنصة بلا أي علامة تحقق، لتتساوى في ذلك مع من ينشئ حسابًا شخصيًّا اليوم، دون أن يدفع ثمن خدمة التحقق.

وكان إيلون ماسك أعلن في وقت سابق أن الموعد النهائي لبقاء العلامة الزرقاء المجانية على الحسابات في “تويتر” هو 20 إبريل الجاري، أي بعد 3 أسابيع من الخطة الأصلية التي كانت مقررة في الأول من إبريل .