مشروع إفطار ودعوة يقدم أكثر من 700 وجبة للجاليات بالخفجي

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تواصل جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخفجي، مشروعها “إفطار ودعوة”، حيث توزع أكثر من 700 وجبة لتفطير الصائمين من الجاليات في المنطقة، ضمن هذا البرنامج السنوي في شهر رمضان.
فيديو | مشروع "إفطار ودعوة".. أكثر من 700 وجبة لتفطير الصائمين من الجاليات في الخفجي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/cAFSsDMYxJ
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 4, 2023
وحسب تقرير لقناة “الإخبارية”، بدأ هذا المشروع منذ 3 عقود في مسارين، تفطير الصائمين من الجاليات، وتقديم الدروس الدينية والتوجيهية قبل وقت الإفطار.
ويقوم على تنفيذ المشروع 20 متطوعًا في موقعين، من خلال عملية التنظيم والتوزيع، حيث يكون العمل تكامليًا وذلك بالتنسيق مع المطاعم وأخذ الموافقات الرسمية والإعلانات.
ولدى الجمعية موقعين في الخفجي لتوزيع وجبات الإفطار، وتطمح في تقديم الإفطار لـ 20 ألف صائم هذا العام، بعد أن كان 18 ألف صائم العام الماضي.
ووفقًا لـ”الإخبارية”، تبلغ تكلفة المشروع 375 ألف ريال، غطي منها حتى الآن ما نسبته 15 %.