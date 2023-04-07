مشهد عفوي للملحق الديني في سفارة السعودية بالهند

في مشهد عفوي يعكس الروح الإنسانية العالية التي يتحلى بها الملحق الديني في سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الهندية نيودلهي، قام الشيخ بدر بن ناصر البجيدي بمشاركة الأطفال من أبناء المسلمين في الهند مائدة الإفطار وإطعامهم وتقبيل رؤوسهم؛ ما أثار مشاعر الحب والاحترام والإعجاب من قبل الحاضرين والمشاركين في المأدبة.

لفتة كريمة

وجاءت هذه اللفتة الكريمة خلال إشراف الملحق الديني الشيخ بدر بن ناصر البجيدي على مائدة الإفطار التي أقامتها وزارة الشؤون الإسلامية في مقر جمعية أهل الحديث المركزية، أكبر الجمعيات الإسلامية في الهند، لتكون تجسيدًا واقعيًّا لما يتمتع به أبناء بلاد الحرمين الشريفين ومهد رسالة الإسلام، من حس إنساني مرهف ومحبة صادقة لأخوتهم من المسلمين أينما كانوا.