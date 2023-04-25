Icon

أمطار متوسطة على الشرقية Icon مشاهد لبردية قوية جنوب غرب حائل Icon 3 ثغرات خطيرة في راوتر الإنترنت Icon لحماية قلبك عليك تناول وجبتين من الأسماك أسبوعياً Icon مشاهد لبردية كثيفة على السديرة شرق الطائف Icon احتجاجات فرنسا تهدد بإظلام مهرجان كان Icon تحذير من عواصف رعدية وأمطار غزيرة بـ 6 مناطق Icon الصحة العالمية تحذر من خطر بيولوجي كبير في السودان Icon CNN تسلط الضوء على الذهب الأخضر في السعودية Icon بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تزامن ذلك خلال أيام عيد الفطر

مشهد مؤثر لتكدس جثث المهاجرين غير الشرعيين في تونس 

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ مساءً
مشهد مؤثر لتكدس جثث المهاجرين غير الشرعيين في تونس 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت السلطات الصحية في محافظة صفاقس، جنوبي تونس، نداءات الاستغاثة على إثر تكدس جثث أكثر من 180 مهاجرًا غير شرعي من دول إفريقيا جنوب الصحراء في مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس في انتظار صدور نتائج التحليل الجيني وإيجاد حلول لدفنها في أراضٍ تابعة للدولة.

ارتفاع أعداد الضحايا

وبحسب موقع سكاي نيوز عربية، يأتي هذا بعد أن ارتفعت أعداد الجثث التي تم انتشالها أو لفظها البحر خلال أيام عيد الفطر عندما تكررت محاولات عبور المتوسط باتجاه أوروبا من المهاجرين تزامنًا مع استقرار درجات الحرارة.

مشهد مؤثر لتكدس جثث المهاجرين غير الشرعيين في تونس 

وقال المدير الجهوي للصحة بصفاقس حاتم الشريف، إنهم يعملون على تجاوز الأزمة الصحية بالمدينة بعد تدخل السلطات المركزية لتسريع التحاليل الجينية وتخصيص مقبرة للمهاجرين الأجانب في أحواز المدينة.

واعتبر الشريف أن تدفق عدد كبير من الجثث التي تم انتشالها من البحر المتوسط خلال فترة قصيرة أيام عيد الفطر فاق طاقة استيعاب قسم الطب الشرعي في المستشفى مؤكدًا أن أكثر من 150 جثة تم انتشالها في يومي العيد من شواطئ قرقنة ولواتة واللوزة بعد أن قضوا غرقًا عند محاولتهم الإبحار خلسة باتجاه الشواطئ الأوروبية.

وأكد أن مستشفى صفاقس استقبل يوم الاثنين 30 جثة جديدة وتوقع أن يكون من بين المهاجرين، الذين لقوا حتفهم، مواطنين تونسيين وهو ما ستؤكده نتائج التحاليل الجينية.

ومن جهته قال مدير مستشفى صفاقس خالد العثماني أن عدد جثث ضحايا الهجرة غير الشرعية تجاوز طاقة استيعاب المستشفى مرجحا ارتفاعها حسب ما يصلهم من أخبار.

ملف مأساوي

يأتي هذا فيما اعتبر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنظمة العاملة في مجال الهجرة غير الشرعية رمضان بن عمر، أن ملف الهجرة في تونس أصبح مأساويًا في غياب مقاربة شاملة للسلطات لوقف نزيف الهجرة.

وقال بن عمر في حديثه للموقع أن موسم تحسن الأحوال الجوية في تونس هو موعد لتفاقم أعداد ضحايا الهجرة السرية في وقت تعجز فيه السلطات عن ضبط دليل موحد للتعامل مع الفواجع البحرية ينسق بين الجهود الإدارية والأمنية والصحية لتفادي تكدس الجثث على السواحل أو في المستشفيات لأن كرامة البشر أولوية مطلقة.

وأضاف بن عمر أن تونس تسخر امكانياتها الضعيفة للمقاربة الأمنية ومنع المهاجرين من الإبحار خلسة وتغفل عن جهود الإنقاذ أو التعامل بأكثر نجاعة مع الفواجع بما يضمن دفن لائق للجثث وتقديم معطيات لعائلات المفقودين خاصة مع صعوبة التمييز بين جنسيات الضحايا.

ووجه الناشط في المجتمع المدني أصابع الاتهام إلى مجموعات الاتجار بالبشر التي تراكم الأرباح وتستعمل وسائل أكثر خطورة حتى تستفيد ماديا فيما تلعب الدولة دور الشرطي على السواحل دون أن تحمي ضحايا الفواجع البحرية.

ويُذكر أن السلطات الإيطالية قد أحصت منذ بداية العام أكثر من 30 ألف مهاجر وصلوا سواحل البلاد، وحلت تونس محل ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الفارين من الصعوبات الاقتصادية والجفاف والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط على أمل حياة أفضل في أوروبا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشيخ السديس: ابتعدوا عن طرح أي مواد إعلامية تثير الفتنة وتفتقد الموضوعية والمصداقية
أخبار رئيسية

الشيخ السديس: ابتعدوا عن طرح أي مواد...

أخبار رئيسية
مشروع الأمير محمد بن سلمان يستعيد طراز مسجد الحصن الأسفل قبل 271 عامًا
السعودية اليوم

مشروع الأمير محمد بن سلمان يستعيد طراز...

السعودية اليوم
قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير الدفاع اليمني
العالم

قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير...

العالم
3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث سلب ونشل
أخبار أمنية

3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث...

أخبار أمنية
إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر
آخر الاخبار

إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر

آخر الاخبار
اجتماع مرتقب بين ممثلي الهلال وميسي
آخر الاخبار

اجتماع مرتقب بين ممثلي الهلال وميسي

آخر الاخبار
60 ألف اتحادي يحفزون اللاعبين أمام ضمك
آخر الاخبار

60 ألف اتحادي يحفزون اللاعبين أمام ضمك

آخر الاخبار
مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحوزة بعسير
السعودية اليوم

مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحوزة...

السعودية اليوم