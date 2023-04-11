مصرع وإصابة 35 شخصًا في سقوط حافلة بنهر بيرو

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لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون بجروح بحادث سقوط حافلة في نهر وسط بيرو، أمس الاثنين.
وكشفت وسائل إعلام بيروفية، أن الحافلة كانت تنفذ رحلة من مدينة هوانوكو إلى العاصمة ليما.
وأردفت أنه من أصل الجرحى الـ 25 تم نقل 12 شخصًا إلى المستشفيات والمراكز الطبية في العاصمة.
ووفقًا للتقارير الإعلامية، فإن الشركة المالكة للحافلة أعلنت أن الحادث ناجم عن اصطدام الحافلة بشاحنة، وأن سائق الشاحنة متسبب بالحادث، ولكن لم يتم العثور على أي أثر للشاحنة المذكورة في المنطقة.
وفتحت السلطات المحلية تحقيقًا في الحادث لمعرفة ملابساته.