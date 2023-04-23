عمليات نهب واسعة في السودان شملت سيارات جديدة وآليات جماهير الاتحاد ترسم لوحة فنية في مدرجات الجوهرة مصر تجلي 436 مواطنًا من السودان ضبط مواطن أتلف جهاز الرصد الآلي عمدًا بالرياض التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الاتحاد والهلال أمطار غزيرة على حائل تسيل الأودية والشعاب أمطار غزيرة وبردية كثيفة على عفيف مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي رهف القحطاني تحبس دموعها على الهواء بسبب والدها 3 أرقام تاريخية لـ نيوكاسل ضد توتنهام
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، نجاح جهود إجلاء 436 مواطنًا مصريًا عبر المنافذ البرية من السودان اليوم الأحد.
وأكد أن جهود الدولة المصرية مستمرة على مدار الساعة لتأمين عمليات الإجلاء لضمان عودة أبناء مصر آمنين وسالمين إلى أرض الوطن.
وفي وقت سابق أصيب أحد أعضاء السفارة المصرية في الخرطوم، اليوم الأحد بطلق ناري، فيما دعت وزارة الخارجية المصرية، رعاياها المتواجدين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيدًا لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن أحد أعضاء السفارة المصرية أصيب بطلق ناري، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الحادث.
وقالت وزارة الخارجية المصرية عبر فيسبوك: “بسبب الإصابة، يجب التأكيد مرة أخرى على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر حفاظًا على سلامة مواطنينا وأعضاء بعثاتنا في السودان”.
كما دعت الوزارة المصريين المتواجدين بمدينة الخرطوم للبقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، وإعادة تقييم الوضع في ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية طبقًا لتطور الموقف، وبالتنسيق مع السلطات السودانية، بما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الإجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان.