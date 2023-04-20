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3 طائرات عسكرية قامت بنقلهم

مصر تعلن وصول جنودها العالقين في السودان

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٢ مساءً
مصر تعلن وصول جنودها العالقين في السودان
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المتحدث العسكري المصري، اليوم الخميس، أن 3 طائرات نقل عسكرية مصرية هبطت في السودان، لإجلاء معظم عناصر قوة بلاده من البلاد التي تشهد قتالاً منذ أيام، وأشار إلى أن بقية الجنود وصلوا إلى سفارة القاهرة في الخرطوم تمهيدًا لإعادتهم أيضًا.

بيان القوات المسلحة المصرية

ونشر المتحدث العسكري المصري، العقيد غريب عبد الحافظ، على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” بيانًا جاء فيه: تم أمس الأربعاء 19 إبريل اتخاذ كافة إجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط عدد 3  طائرات نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية في إحدى القواعد الجوية بالأراضي السودانية.

كانت مهمة الطائرات إخلاء القوات المصرية في ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضي السودانية عبر 3 رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية المصرية بالقاهرة.

وصول الجنود

وأضاف البيان: “كما تم صباح اليوم الخميس 20 أبريل وبالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان تأمين وصول باقي عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر سفارة جمهورية مصر العربية تمهيدا لإجراءات إخلائهم من الأراضي السودانية فور استقرار الأوضاع وتوفر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن”.

وأكدت القوات المسلحة على صحة وسلامة كافة العناصر المصرية التي وصلت إلى أرض الوطن وكذا المتواجدة بالسفارة المصرية بالخرطوم.

جهود إماراتية

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا أكدت فيه نجاح الجهود التي قامت بها بالتنسيق والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتأمين سلامة بقية الجنود المصريين الموجودين في جمهورية السودان، لدى قوات الدعم السريع وتسليمهم إلى سفارة مصر في الخرطوم.

أعرب البلدان الشقيقان عن تقديرهما للصليب الأحمر الدولي لما بذله من جهود في دعم عملية تأمين سلامة الجنود المصريين.

ذكرت وزارتا الخارجية بجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقف الدولتين الداعم للتهدئة عبر التواصل المستمر مع الأطراف السودانية لضمان ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي.

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