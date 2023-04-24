مصر تنفي مقتل مساعد الملحق العسكري بالسودان

نفى السفير المصري بالسودان، هاني صلاح، مساء الاثنين، ما أثير حول مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في السودان.

بيان الخارجية

وقالت وزارة الخارجية في بيان على فيسبوك: إنه “اتصالًا بما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن استشهاد مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم، أكد السفير المصري في الخرطوم هاني صلاح، على أن جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بخير، بما في ذلك أعضاء مكتب الدفاع”.

وأضاف البيان أن السفير المصري أكد استمرار البعثة والمكاتب الفنية المصرية في القيام بمهامهم وسط ظروف في غاية التعقيد.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن الجيش السوداني، مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم، باستهداف سيارة من قبل قوات الدعم السريع، أثناء مرور السيارة في الشارع العام.