مطالب أمام محافظ الطائف بعد زيارة حي الوسام: نحتاج شبكة تصريف

شكا عدد من المواطنين في حي الوسام بمحافظة الطائف من سوء شبكات تصريف مياه الأمطار، وضعف البنية التحية، وهو ما تسبب في وجود تلفيات وأضرار ببعض المنازل والمواقع في الحي إثر الأمطار التي هطلت أمس.

جاء ذلك على خلفية وقوف الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، ميدانيًّا، اليوم، على عددٍ من الأحياء السكنية والمواقع في حي الوسام، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة طوال الأيام الماضية، يرافقه وكيل المحافظة ناصر السبيعي، ومدير الدفاع المدني في الطائف العميد ياسر الشريف، وعدد من القيادات في الجهات الحكومية.

واطلع ابن نهار على عدد من المواقع، كما التقى عددًا من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، والوقوف على المنازل المتضررة، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة على راحة المواطنين والمقيمين.

مطالب الأهالي

وعبر تويتر، رصدت “المواطن” العديد من شكاوى المواطنين المتضررين من الحالة المطيرة وحجم الأضرار التي لحقت بهم، معربين عن أملهم في إيجاد حلول لمعالجة مثل هذه الأزمات.

وقال عطية الحارثي في تغريدة عبر تويتر: إن طريق الملك فهد الدائري يحتاج جسر ينقل حركة المرور إلى الأعلى مقابل طريق الملك عبدالله الدائري، ومن تحت هذا الجسر تفتح حركة المرور للمتجهين للشفاء والوسام، مشيرًا إلى أن تكلفة هذا الجسر أقل من تكلفة الكوبري المزمع إنشاؤه والذي له أكثر من 9 سنوات متعثر.

بدورها، تساءلت روزاليا عن تعويض بشأن سيارتها المتضررة نتيجة السيول التي شهدتها المنطقة، ملفتة إلى سوء تصريف مياه الأمطار على النحو المطلوب.

على الصعيد ذاته، قال عبدالعزيز: نحتاج لمشروع تصريف السيول بصفة عاجلة، وترصيف الشوارع لأحد من تجمع المياه والأتربة في حي الوسام.

من جانبه، أضاف عبدالرحمن: حي الوسام بالطائف يحتاج إلى عدة أمور أبرزها، مجرى لتصريف للسيول، وتوصيل لشبكة المياه، وشبكة صرف صحي، وتقوية أبراج للجوال.

بدوره، استطرد أبو إبراهيم: إن مخطط الوسام وأحد بحاجة ماسة إلى إعادة النظر لتصريف السيول.

من جانب آخر، أعربت إحدى المواطنات عن أملها في أن تُؤتي الجولة التي قام بها الأمير سعود بن نهار بن سعود ثمارها، حيث قالت: الله يطول بعمره بالفعل جولته بإذن الله ستأتي بثمارها.

وتأتي زيارة محافظ الطائف بتوجيهات من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبمتابعة شخصية من نائبه الأمير بدر بن سلطان، للوقوف على المواقع والاستماع للمواطنين والرفع بالتقارير وإيجاد الحلول العاجلة، حيث ستكون ملاحظاتهم ومطالبهم من الأولويات وفي القريب العاجل.

وشهد حي الوسام في الطائف هطول أمطار غزيرة يوم أمس أدت إلى جريان السيول القوية التي جرفت المركبات.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو متداولة مياه السيول وقد غمرت الشوارع وارتفعت بشكل كبير وجرفت المركبات التي تصادف وجودها على جانبي الشوارع.

أمطار الطائف

وهطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، شملت عموم المحافظة، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وما تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار– بمشيئة الله.