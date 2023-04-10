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ضمن منافسات دوري المحترفين

معاناة نادي النصر مستمرة بملعب الفيحاء

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٧ مساءً
معاناة نادي النصر مستمرة بملعب الفيحاء
المواطن - فريق التحرير

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام نظيره الفيحاء، لتستمر معاناته على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات دوري المحترفين.

الفيحاء ضد النصر

ولعب الفيحاء ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى 53 نقطة في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر بـ56 نقطة.

الفيحاء ضد النصر
جانب من المباراة – المصدر spl

نادي النصر يُعاني

وتُعد مباراة الأمس هي الخامسة بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في عهد الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، واكتفى نادي النصر بتحقيق الفوز مرة واحدة بنتيجة 4\1 موسم 2019\ 2020.

الفيحاء والنصر
جانب من المباراة – المصدر spl

ونجح الفيحاء في تحقيق الفوز مرة واحدة بهدف دون رد، في أول ظهور له في الدوري السعودي للمحترفين عام 2017، وخيم التعادل على نتيجة مباراتين بنتيجة 1\1 في موسمي 2018\ 2019 و2021\ 2022، بجانب تعادل الأمس.

وتُعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ مواجهات الفيحاء ضد نادي النصر بدوري المحترفين التي يفشل فيها الفريقان في التسجيل، حيث تعادلا في 3 مواجهات بنتائج إيجابية، ونجح العالمي في تحقيق الفوز 5 مرات، مقابل انتصار وحيد للفريق البرتقالي.

الفيحاء والنصر
جانب من المباراة – المصدر spl
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