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بعد قرار وزارة الحج والعمرة

معتمر سوداني عالق يعبر عن مشاعره بعد استضافة المملكة

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٧ مساءً
معتمر سوداني عالق يعبر عن مشاعره بعد استضافة المملكة
المواطن - فريق التحرير

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وجه أحد السودانيين المعتمرين العالقين بالسعودية، الشكر للمملكة وقيادتها، على استضافتهم بعد إلغاء رحلات الطيران إلى الخرطوم.

وقال سعد حسين خلال تصريحات لقناة “العربية”، من مقر إقامته بمكة المكرمة بعد أن استضافته وزارة الحج والعمرة، عقب إتمام عمرته، إنه يشعر بأنه يقيم في بلده، موجهًا الشكر لقيادات المملكة بأكملها على هذا الترحيب والاستضافة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، استضافة المعتمرين السودانيين الذين كان من المفترض عودتهم إلى بلادهم، لكن مع تطورات الأوضاع في الخرطوم، تم تعليق الرحلات من المملكة إلى السودان.

اشتباكات في السودان

واندلعت مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ السبت، في العاصمة السودانية الخرطوم، وفي مروي شمالي السودان.

وأوضح المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبدالله، أن قوات الدعم السريع هاجمت مناطق تابعة للقوات المسلحة في المدينة الرياضية ومروي وتم الرد عليها.

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