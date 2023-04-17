معتمر سوداني عالق يعبر عن مشاعره بعد استضافة المملكة

وجه أحد السودانيين المعتمرين العالقين بالسعودية، الشكر للمملكة وقيادتها، على استضافتهم بعد إلغاء رحلات الطيران إلى الخرطوم.

مراسل ⁧#العربية⁩ يلتقي بأحد السودانيين العالقين في ⁧#السعودية⁩ في مقر إقامتهم بـ ⁧#مكة⁩ بعد أن استضافتهم وزارة الحج والعمرة بسبب إلغاء رحلات الطيران لـ ⁧#السودان⁩

⁦@H_alsufayan pic.twitter.com/hOIUaAWcmX — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 17, 2023

وقال سعد حسين خلال تصريحات لقناة “العربية”، من مقر إقامته بمكة المكرمة بعد أن استضافته وزارة الحج والعمرة، عقب إتمام عمرته، إنه يشعر بأنه يقيم في بلده، موجهًا الشكر لقيادات المملكة بأكملها على هذا الترحيب والاستضافة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، استضافة المعتمرين السودانيين الذين كان من المفترض عودتهم إلى بلادهم، لكن مع تطورات الأوضاع في الخرطوم، تم تعليق الرحلات من المملكة إلى السودان.

اشتباكات في السودان

واندلعت مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ السبت، في العاصمة السودانية الخرطوم، وفي مروي شمالي السودان.

وأوضح المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبدالله، أن قوات الدعم السريع هاجمت مناطق تابعة للقوات المسلحة في المدينة الرياضية ومروي وتم الرد عليها.