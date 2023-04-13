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وسط توفير أساور خاصة للأطفال

معتمر لبناني يشيد بالخدمات المقدمة: أشعر بالأمن والأمان

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٤ مساءً
معتمر لبناني يشيد بالخدمات المقدمة: أشعر بالأمن والأمان
المواطن - فريق التحرير

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وصف المعتمر اللبناني علي محمد سعد مشاعره خلال أدائه مناسك العمرة، قائلًا إنه أحس بالأمن والأمان والروحانية والاطمئنان، مشيدًا بالخدمات المقدمة من الجهات المعنية بالمملكة.

وقال نجله الصغير في مقطع فيديو نشرته رئاسة “شؤون الحرمين” على حسابها بموقع “تويتر” “أنا لما بجي الحرم بأطوف وأشرب مياه زمزم واقرأ قرآن وادعي”، مضيفًا “أول ما شفت الكعبة ابتسمت وحسيت بشيء جميل”.

الأساور الخاصة بالأطفال

وتابع والده علي القول إن الخدمات المقدمة في الحرم المكي أكثر من رائعة، خاصة الأساور الخاصة بالأطفال المعتمرين لمنع ضياعهم، مؤكدًا أنه شهد في هذا الموسم تطورًا كبيرًا في جميع النواحي.

وتسخِّر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وجميع الجهات المعنية، كافة إمكاناتها لدعم منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتوفير الأمن والأمان للمعتمرين والمصلين في شهر رمضان.

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