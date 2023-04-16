معتمر مصري باكيًا: كنت لا أملك إلا قوت يومي وحلمي تحقق برؤية الكعبة رازوفيتش يمنح لاعبي الفيحاء راحة 8 أيام عواصف رعدية وأمطار غزيرة على الرياض والقصيم الساعات القادمة فرص الشباب في التأهل بكأس الملك سلمان للأندية تجدد إطلاق النار في السودان والحرب النفسية تشتعل لقطات للصلاة في المسجد النبوي ليلة 25 رمضان سالم الدوسري يُنعش مران الهلال قبل الديربي مقتل جندي مصري جراء الاشتباكات في السودان عدد الساعات التطوعية في المسجد النبوي 117 ألفًا في 28 فرصة السديس يؤكد الجاهزية التامة لاستقبال ليلة 27 رمضان
عبّر معتمر مصري، عن سعادته الكبيرة برؤيته الكعبة المشرفة، وتمكنه من قضاء العمرة، بعد تلقيه دعوة لزيارة مكة المكرمة.
فيديو | "كنت لا أملك إلا قوت يومي"..
معتمر مصري يعبر عن فرحته بالدموع عند تلقيه دعوة لزيارة مكة المكرمة ومشاهدة الكعبة#الإخبارية pic.twitter.com/mqC1nNRavI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 15, 2023
وخلال فيديو عرضته قناة الإخبارية، قال المعتمر المصري وعيناه تذرفان الدموع: “قبل أن تأتيني الدعوة كنت لا أملك إلا قوت يومي، وأتتني الدعوة ورأيت المسجد الحرام ورأيت الكعبة، ورفعت يدي إلى ربنا أحمده وأشكره وأسأله من فضله”.
وأشاد المعتمر بالدعوة التي تلقاها ومكنته من زيارة المسجد الحرام، ليقول: “اللهم زد هذا البيت تعظيمًا وتكريمًا ومهابة.. الله أكبر..الله أكبر”.
وتسخِّر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وجميع الجهات المعنية، كافة إمكاناتها لدعم منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتوفير الأمن والأمان للمعتمرين والمصلين في شهر رمضان.