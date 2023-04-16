معتمر مصري باكيًا: كنت لا أملك إلا قوت يومي وحلمي تحقق برؤية الكعبة

عبّر معتمر مصري، عن سعادته الكبيرة برؤيته الكعبة المشرفة، وتمكنه من قضاء العمرة، بعد تلقيه دعوة لزيارة مكة المكرمة.

فيديو | "كنت لا أملك إلا قوت يومي".. معتمر مصري يعبر عن فرحته بالدموع عند تلقيه دعوة لزيارة مكة المكرمة ومشاهدة الكعبة#الإخبارية pic.twitter.com/mqC1nNRavI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 15, 2023

لحظة رؤية المعتمر للكعبة

وخلال فيديو عرضته قناة الإخبارية، قال المعتمر المصري وعيناه تذرفان الدموع: “قبل أن تأتيني الدعوة كنت لا أملك إلا قوت يومي، وأتتني الدعوة ورأيت المسجد الحرام ورأيت الكعبة، ورفعت يدي إلى ربنا أحمده وأشكره وأسأله من فضله”.

وأشاد المعتمر بالدعوة التي تلقاها ومكنته من زيارة المسجد الحرام، ليقول: “اللهم زد هذا البيت تعظيمًا وتكريمًا ومهابة.. الله أكبر..الله أكبر”.

جهود شؤون الحرمين

وتسخِّر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وجميع الجهات المعنية، كافة إمكاناتها لدعم منظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتوفير الأمن والأمان للمعتمرين والمصلين في شهر رمضان.