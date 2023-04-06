Icon

المالكي يحقق أمنية الطفل عبدالله Icon الاتحاد يتفوق على كبار أوروبا برقم دفاعي استثنائي Icon تحطم مروحية يابانية والبحث عن 10 مفقودين Icon السعودية الثانية عالميًا في الوعي بالذكاء الاصطناعي Icon دونيس لا يخسر ضد الخليج Icon تجديد مسجد الدويد بالشمالية ضمن مشروع محمد بن سلمان Icon فرانك لامبارد: مواجهة ريال مدريد تحد كبير Icon معلمة تروي قصة حادث حولها إلى مقعدة وأفقدها وظيفتها Icon تحذير لـ مستخدمي يوتيوب من سرقة بياناتهم الشخصية Icon كورتوا يُنهي سلسلة سلبية ضد برشلونة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
نتيجة حملها بطريقة خاطئة للمستشفى

معلمة تروي قصة حادث حولها إلى مقعدة وأفقدها وظيفتها

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٢ مساءً
معلمة تروي قصة حادث حولها إلى مقعدة وأفقدها وظيفتها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

روت نوف عبدالله المتطوعة في جمعية “لأجلهم”، قصة الحادث الذي غيّر مسار حياتها من امرأة سليمة إلى مقعدة، بعدما تم حملها بطريقة خاطئة أثناء محاولة مساعدتها ونقلها إلى المستشفى.

تفاصيل الحادث

وقالت المعلمة نوف خلال تصريحات لقناة ” sbc”: “في عام 2006 تعرضت لحادث سير، عندما كنت راكبة مع زميلاتي إحدى السيارات باتجاه العمل”.

وأضافت “تعرضت السيارة إلى ضربة قوية وانقلبت، وبعدها شعرت أنني لم استطع التحرك، حيث اتصلت على أهلي وأخبرتهم بالحادث وفي هذا الوقت توقف العديد من قائدي السيارات لمحاولة مساعدتنا”.

ولفتت “تغيرت حياتي 180 درجة من إنسانة سليمة عندها دوام وعملية وطموحة إلى امرأة مقعدة مسلوبة الإرادة ومسلوب منها وظيفتها في الحياة”.

تغيير مسار

وأشارت إلى أنها عندما وصلت إلى المستشفى وجدت أهلها قد جاءوا للاطمئنان عليها، موضحة أن “الطبيب أخبرها أنه سيتم وضعها على المخدر، وغدًا ستجري عمليات جراحية قد تكون 3 أو 4 عمليات جراحية”، لكنها لم تكن تشعر بقدميها.

وتابعت قولها: بعد انتهاء العملية الجراحية طلب مني الطبيب أن أحرك أقدامي ولكنني لم أستطع، وبعد أسبوع، أخبرني الطبيب أنه يمكن أن أتحرك وأقف بمساعدة بنسبة 30%، وبعد شهر أصبحت أقدر أحرك الفخذ فقط”.

وأضافت “أول عامين بعد الحادث كانت أصعب شيء عندما يحاول الإنسان ترميم حياته مجددًا”، مشيرة “كانت تضايقني نظرات الشفقة”، خاصة بعد أن تحولت إلى مقعدة، وفقدت وظيفتها، وابتعدت عنها صديقاتها، ولكن الله عوضها بدلًا منهن بـ 400 معاق ومعاقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم...

أخبار أمنية
إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش

أخبار أمنية
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر الباطن
السعودية اليوم

اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر...

السعودية اليوم
سعر إفطار رمضان بفنادق الرياض يثير الجدل بعد ارتفاعه لـ 550 ريالًا
السعودية اليوم

سعر إفطار رمضان بفنادق الرياض يثير الجدل...

السعودية اليوم
بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند
الرياضة

بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند

الرياضة
استأجر شخصًا ليقتل زوجته فتلقى مفاجأة عمره
غرائب

استأجر شخصًا ليقتل زوجته فتلقى مفاجأة عمره

غرائب
دعاء المعيقلي في صلاة التراويح من المسجد الحرام ليلة 8 رمضان
السعودية اليوم

دعاء المعيقلي في صلاة التراويح من المسجد...

السعودية اليوم