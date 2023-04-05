معلمة تطلب تعويضًا 40 مليون دولار بعد اعتداء طالب عليها

طالبت معلمة أمريكية، بتعويض قدره 40 مليون دولار من مسؤولي المدرسة، بعد تعرضها لإطلاق نار من طرف تلميذ، وجاء في الدعوى القضائية التي رفعتها، أن الطفل قام بأخذ هاتف معلمته وحطمه على الأرض، قبل يومين من حادث إطلاق النار عليها، حيث تم إيقافه عن الدراسة ليوم واحد.

وأضافت الدعوى أن مسؤولي المدرسة أبعدوا الطفل الذي أطلق النار على معلمته، آبي زويرنر، وأرسلوه إلى مدرسة أخرى لبقية العام، لكنهم سمحوا له بالعودة للصف الأول في خريف 2022.

حوادث عنف سابقة

وقال محامو زويرنر إن الجميع يعرفون أن الصبي لديه تاريخ من العنف العشوائي في المدرسة والمنزل، حيث قام العام الماضي بخنق معلمة رياض الأطفال.

وتضيف الدعوى أن الصبي كان يطارد زملاءه في جميع أنحاء الملعب بحزام في محاولة لجلدهم، وكان يسب الموظفين والمعلمين.

حادث آبي

يذكر أن آبي زويرنر (25 عامًا)، معلمة الصف الأول، أصيبت برصاصة في يدها وصدرها، بينما كانت تجلس على طاولة القراءة في القسم، ورغم ذلك حاولت حماية تلاميذها قبل أن تطلب النجدة، وأمضت آبي ما يقارب الأسبوعين في المستشفى، وخضعت لأربع عمليات جراحية.