الشنة وسيلة حفظ التمور عند أهالي العلا قديمًا مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحوزة بعسير معلمة تطلب تعويضًا 40 مليون دولار بعد اعتداء طالب عليها لقطات للأمطار الغزيرة على أبها مع انخفاض الحرارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين يشعل مواجهة الشباب والهلال زيلينسكي يلمح بسقوط باخموت في أيدي الروس إتاحة 12 موقفًا لنقل المصلين والمعتمرين التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد ضد برشلونة أمطار متوسطة ورياح على نجران حتى الـ8 مساءً أبوحش شاب سعودي يعد 1000 وجبة رمضانية يوميًا بزنجبار
طالبت معلمة أمريكية، بتعويض قدره 40 مليون دولار من مسؤولي المدرسة، بعد تعرضها لإطلاق نار من طرف تلميذ، وجاء في الدعوى القضائية التي رفعتها، أن الطفل قام بأخذ هاتف معلمته وحطمه على الأرض، قبل يومين من حادث إطلاق النار عليها، حيث تم إيقافه عن الدراسة ليوم واحد.
وأضافت الدعوى أن مسؤولي المدرسة أبعدوا الطفل الذي أطلق النار على معلمته، آبي زويرنر، وأرسلوه إلى مدرسة أخرى لبقية العام، لكنهم سمحوا له بالعودة للصف الأول في خريف 2022.
وقال محامو زويرنر إن الجميع يعرفون أن الصبي لديه تاريخ من العنف العشوائي في المدرسة والمنزل، حيث قام العام الماضي بخنق معلمة رياض الأطفال.
وتضيف الدعوى أن الصبي كان يطارد زملاءه في جميع أنحاء الملعب بحزام في محاولة لجلدهم، وكان يسب الموظفين والمعلمين.
يذكر أن آبي زويرنر (25 عامًا)، معلمة الصف الأول، أصيبت برصاصة في يدها وصدرها، بينما كانت تجلس على طاولة القراءة في القسم، ورغم ذلك حاولت حماية تلاميذها قبل أن تطلب النجدة، وأمضت آبي ما يقارب الأسبوعين في المستشفى، وخضعت لأربع عمليات جراحية.