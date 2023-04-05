الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى مجددًا مقلدة النائبة الأمريكية إلهان عمر: تكفون يا أهل السعودية سامحوني فينسيوس جونيور يمنح ريال مدريد التفوق ضد برشلونة بالشوط الأول السدحان 15 سنة بدون جوال في طاش العودة ركلة جزاء تمنح الباطن التقدم أمام الوحدة بالشوط الأول توضيح هام من سفارة السعودية بالكويت للمواطنين بشأن التأشيرة السياحية 4 أهداف في الشوط الأول بين الطائي والرائد غرامة تنتظر 32 شخصًا بسبب مخالفات الرعي وفاة مصرية بعد أداء مناسك العمرة بالحرم المكي الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة الطائف
عرضت حلقة اليوم من برنامج ستوديو 23 الساخر، تقليد شخصية النائبة الأمريكية- من أصول صومالية- إلهان عمر.
نفاق سياسي 😏
تقليد سياسية أمريكية
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/Ml8HPy53yN#ستوديو23#رمضان_يجمعنا#MBC1 pic.twitter.com/eSBAjsCw1r
— MBC1 (@mbc1) April 5, 2023
وكشفت مقلدة شخصية إلهان عمر، عن أسباب طردها من مجلس النواب الأمريكي، قائلة: طردوني لأني مسلمة، وليس لأني سمراء.
وأضافت: أنا أحب السعودية، وعندي الكثير من الربع والشلة في السعودية، تكفون يا أهل المملكة سامحوني.
وأكملت: يا ربي أكرههم، لترد عليها فتاة أخرى: نحن لا نزال على الهواء.