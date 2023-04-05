مقلدة النائبة الأمريكية إلهان عمر: تكفون يا أهل السعودية سامحوني

عرضت حلقة اليوم من برنامج ستوديو 23 الساخر، تقليد شخصية النائبة الأمريكية- من أصول صومالية- إلهان عمر.

وكشفت مقلدة شخصية إلهان عمر، عن أسباب طردها من مجلس النواب الأمريكي، قائلة: طردوني لأني مسلمة، وليس لأني سمراء.

وأضافت: أنا أحب السعودية، وعندي الكثير من الربع والشلة في السعودية، تكفون يا أهل المملكة سامحوني.

وأكملت: يا ربي أكرههم، لترد عليها فتاة أخرى: نحن لا نزال على الهواء.