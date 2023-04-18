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تم إحالتهما إلى النيابة العامة

مقيمان في قبضة الأمن لتزويرهما رخص الإقامة والقيادة والمتاجرة بها

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٥ مساءً
مقيمان في قبضة الأمن لتزويرهما رخص الإقامة والقيادة والمتاجرة بها
المواطن - واس

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لارتكابهما حوادث جنائية تمثلت في تزوير رخص الإقامة والقيادة والمتاجرة بها، متخذين من وحدة سكنية بمدينة الرياض مقرًا لذلك، وضبط بحوزتهما أجهزة إلكترونية ومعدّات للتزوير.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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