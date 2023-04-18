مقيمان في قبضة الأمن لتزويرهما رخص الإقامة والقيادة والمتاجرة بها

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لارتكابهما حوادث جنائية تمثلت في تزوير رخص الإقامة والقيادة والمتاجرة بها، متخذين من وحدة سكنية بمدينة الرياض مقرًا لذلك، وضبط بحوزتهما أجهزة إلكترونية ومعدّات للتزوير.
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.