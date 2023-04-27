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مكة المكرمة تُسجل أعلى درجة حرارة بـ 39 مئوية

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ صباحاً
مكة المكرمة تُسجل أعلى درجة حرارة بـ 39 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجيل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم الخميس، في المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن مكة المكرمة سجلت اليوم أعلى درجة حرارة بـ39 درجة مئوية.

درجات الحرارة

وأشار المركز إلى أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة حيث سجلت 12 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة اليوم في بعض المدن:

توقعات حالة الطقس

 

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة ،حائل و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

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