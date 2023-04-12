مليارديرات التكنولوجيا خسروا 200 مليار دولار في عام 2023

وصلت خسائر مليارديرات عمالقة شركات التكنولوجيا إلى مستويات فادحة للعام الثاني على التوالي، حيث انخفض العدد والثروة الجماعية في تصنيف فوربس لعام 2023 لأغنى الناس في العالم.

وإجمالاً، انخفض عدد المليارديرات الذين صنعوا ثروتهم من التكنولوجيا إلى 313 مليارديراً مقارنة بـ 332 مليارديراً العام الماضي، وفقاً لتصنيف مجلة فوربس، وبلغ إجمالي صافي ثروتهم 1.9 تريليون دولار، بانخفاض 200 مليار دولار عن 2.1 تريليون دولار في العام الماضي.

قطاع التكنولوجيا ليس محصناً

وتعكس الأرقام المنخفضة سوقاً تكنولوجياً بارداً يصحح نفسه بعد الوصول إلى الذروة في عام 2021، عندما حصرت فوربس 365 مليارديراً تكنولوجياً بثروة مجمعة 2.5 تريليون دولار، وهو الأعلى على الإطلاق، ولكن مع الوقت أثبت قطاع التكنولوجيا أنه ليس محصناً من المخاوف الواسعة بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف من الركود.

ولم يخسر أحد أكثر من مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، الذي أصبحت ثروته أقل بمقدار 57 مليار دولار عما كان عليه قبل عام، وذلك بفضل انخفاض بنسبة 38% في أسهم عملاق التجارة الإلكترونية.

ومن بين عمالقة التكنولوجيا الآخرين الذين تلقت ثرواتهم ضربة كبيرة، لاري بيج وسيرجي برين من غوغل وبيل غيتس وستيف بالمر من مايكروسوفت.

ولا يعني ذلك أن التكنولوجيا باتت طاردة للأثرياء، إذ إنه القطاع الثالث في الترتيب لأصحاب المليارات، والأغنى بين المجموعة، حيث تزيد ثروته بنحو 170 مليار دولار عن قطاع الأزياء وتجارة التجزئة صاحب المركز الثاني.

الـ10 الأكبر خسارة

جيف بيزوس، صافي الثروة 114 مليار دولار وقد تراجعت ثروته 57 مليار دولار مع انخفاض بمقدار الثلث في سعر سهم أمازون.

لاري بيج، صافي الثروة 79.2 مليار دولار وقد تراجعت ثروته 31.8 مليار دولار.

سيرجي برين، صافي الثروة 76 مليار دولار وقد تراجعت ثروته 31 مليار دولار.

بيل غيتس، صافي الثروة 104 مليارات دولار وقد تراجعت ثروته 25 مليار دولار.