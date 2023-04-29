Icon

أحد أكبر بنوك أمريكا يواجه انهيارًا في سعر الأسهم Icon ختام زيارة وفد الاتحاد الآسيوي إلى السعودية Icon العالمي يزيد الراجحي يتألق على منصة التتويج في رالي سونورا المكسيكي Icon خطوة جديدة تبعد راموس عن الدوري السعودي Icon الآسيوي: ساكاي في مهمة لإبطال قدرة الدوسري على الإبهار Icon أضرار الاحتجاجات في فرنسا تقدر بـ 1.6 مليون يورو Icon وزير الموارد البشرية يؤكد مواصلة الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 Icon سلمان الفرج مسيرة زرقاء مُزينة بـ21 لقبًا Icon مواطن سعودي من ركاب سفينة “أمانة” يلقي قصيدة بعد وصوله لأرض الوطن Icon اهتمام عالمي واسع بأكبر عملية إجلاء من السودان إلى جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تغنى فيها بجهود مملكة الإنسانية وإغاثة كل ملهوف

مواطن سعودي من ركاب سفينة “أمانة” يلقي قصيدة بعد وصوله لأرض الوطن

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٨ مساءً
مواطن سعودي من ركاب سفينة “أمانة” يلقي قصيدة بعد وصوله لأرض الوطن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عبر مواطن سعودي من ركاب سفينة أمانة عن فرحته بعودته سالماً إلى أرض الوطن، قادما من السودان بقصيدة تغنى فيها بالقيادة الرشيدة وجهود مملكة الإنسانية.

مملكة الإنسانية وإغاثة الملهوف

وأشاد المواطن، خلال القصيدة فور وصوله إلى أرض الوطن، بجهود المملكة وتوجيهات قيادتها الرشيدة بإغاثة كل ملهوف، حيث لم تدخر المملكة أي جهد لرعاية وإغاثة مواطنيها ورعايا الدول الأخرى من كافة دول العالم.

وكانت وزارة الخارجية، قد أعلنت ارتفاع أعداد من تم إجلاؤهم من ⁧السودان⁩ إلى 4879 شخصاً حتى الآن، منهم 139 مواطناً و4738 ينتمون لـ 96 جنسية.

وقالت الوزارة، إنه استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة – أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل صباح اليوم إلى مدينة جدة ٢٠ مواطناً سعودياً.

رعايا الدول الشقيقة والصديقة

كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم نحو ١٨٦٦ شخصاً من الجنسيات التالية: (تایلند، استراليا، وراوندا، وجامبيا، واريتريا، ومالاوي، ومقدونيا، وفرنسا، والهند والنرويج، وفلسطين، واليمن، والولايات المتحدة الأمريكية، وسوريا، والفلبين ونيجيريا، وبنجلاديش، والسويد، وكينيا، وتونس، والعراق، وليبيا، والمغرب، والأردن، وموريتانيا، وتنزانيا وإيران، وباكستان، وكندا، روسيا، وبنما، والإكوادور، أيرلندا، واليونان، وفيتنام، ونيبال والبوسنة والهرسك، جنوب السودان، والصومال، بوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغانا، وزېمبابوي، وبورندي، وميانمار، واندونيسيا، وطاجيكستان، ومنغوليا، وتركيا، إيطاليا، واثيوبيا، تشاد، وألمانيا، وجنوب أفريقيا، وأوغندا، وليبيريا، وناميبيا، وسيراليون، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، وبنين، وهولندا، ومصر، وموريشيوس، ورومانيا، وعدد من موظفي منظمة الأمم المتحدة).

وصول السفينة أمانة

حيث تم نقلهم من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة (أمانة)، وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو ٤٨٧٩ شخصاً (۱۳۹ مواطناً سعودياً، ونحو ٤٧٣٨ شخصاً ينتمون لـ ٩٦ جنسية).

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طرق الوقاية من التلبك المعوي خلال عيد الفطر
السعودية اليوم

طرق الوقاية من التلبك المعوي خلال عيد...

السعودية اليوم
سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى
تقارير

سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى

تقارير
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم
حرس الحدود يضبط 7 يمنيين حاولوا تهريب القات المخدر
السعودية اليوم

حرس الحدود يضبط 7 يمنيين حاولوا تهريب...

السعودية اليوم
تحذير للملايين من مستخدمي آيفون: صحتكم في خطر
تكنولوجيا

تحذير للملايين من مستخدمي آيفون: صحتكم في...

تكنولوجيا
لحظة تعرض حصان للإغماء في شوارع إسبانيا ووفاته بسبب شدة الحر
غرائب

لحظة تعرض حصان للإغماء في شوارع إسبانيا...

غرائب
قدوم كريم بنزيما لـ الهلال يُضحي بـ 2 من نجومه
الرياضة

قدوم كريم بنزيما لـ الهلال يُضحي بـ...

الرياضة
وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى نعرف مصدر التسريب
حصاد اليوم

وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى...

حصاد اليوم