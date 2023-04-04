موعد أذان المغرب اليوم 13 رمضان بجميع المناطق

جراحة عاجلة تنهي معاناة مريض من صعوبة في التنفس بنجران 100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية بالمسجد الحرام الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة أول تعليق لبايدن بشأن محاكمة ترامب اليوم شركة مطارات الدمام تعلن فتح باب التوظيف بعدة تخصصات صاحب ورشة ينجو من الموت بأعجوبة في تصادم مروع شخص من كل ستة أشخاص في العالم مصاب بـ العقم موقع بريطاني: جزيرة شوشة معلم جريء للسياحة المتجددة تجمع حائل الصحي ينقذ معتمرًا عراقيًا من جلطة قلبية حقيقة وضع ترامب في زنزانة وتكبيل يديه أثناء المحاكمة
يترقب المواطنون والمقيمون في جميع مناطق المملكة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 13 رمضان.
ويحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، اليوم الثلاثاء 13 رمضان، على النحو التالي:
مكة المكرمة 6:37 مساء، المدينة المنورة 6:39، الرياض 6:11، بريدة 6:23، الدمام 5:58 ، أبها 6:25.
ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:54، وفي حائل 6:33، وفي عرعر 6:37، وفي جازان 6:24، وفي نجران 6:18، وفي الباحة 6:30، وفي سكاكا 6:40.