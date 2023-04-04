موعد أذان المغرب اليوم 13 رمضان بجميع المناطق

يترقب المواطنون والمقيمون في جميع مناطق المملكة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 13 رمضان.

أذان المغرب في مختلف المناطق

ويحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، اليوم الثلاثاء 13 رمضان، على النحو التالي:

مكة المكرمة 6:37 مساء، المدينة المنورة 6:39، الرياض 6:11، بريدة 6:23، الدمام 5:58 ، أبها 6:25.

ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:54، وفي حائل 6:33، وفي عرعر 6:37، وفي جازان 6:24، وفي نجران 6:18، وفي الباحة 6:30، وفي سكاكا 6:40.