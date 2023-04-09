موعد أذان المغرب اليوم 18 رمضان بجميع المناطق

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يترقب المواطنون والمقيمون في جميع مناطق المملكة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 18 رمضان.
ويحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، اليوم الأحد 18 رمضان، على النحو التالي:
مكة المكرمة 6:38 مساء، المدينة المنورة 6:41، الرياض 6:13، بريدة 6:25، الدمام 6:01 ، أبها 6:26.ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:56، وفي حائل 6:35، وفي عرعر 6:40، وفي جازان 6:25، وفي نجران 6:19، وفي الباحة 6:31، وفي سكاكا 6:43.