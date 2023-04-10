موعد أذان المغرب اليوم 19 رمضان بجميع المناطق

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يترقب المواطنون والمقيمون في جميع مناطق المملكة، موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 19 رمضان.
ويحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، اليوم الاثنين 19 رمضان، على النحو التالي:
مكة المكرمة 6:39 مساء، المدينة المنورة 6:42، الرياض 6:14، بريدة 6:26، الدمام 6:01 ، أبها 6:26.
ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:57، وفي حائل 6:36، وفي عرعر 6:41، وفي جازان 6:25، وفي نجران 6:19، وفي الباحة 6:31، وفي سكاكا 6:44.