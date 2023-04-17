موعد أذان المغرب اليوم 26 رمضان بجميع المناطق

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يترقب المواطنون والمقيمون في جميع مناطق المملكة، موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 26 رمضان.
ويحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، اليوم الاثنين 26 رمضان، على النحو التالي:
مكة المكرمة 6:41 مساء، المدينة المنورة 6:45، الرياض 6:17، بريدة 6:29، الدمام 6:05 ، أبها 6:28.
ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 7:01، وفي حائل 6:39، وفي عرعر 6:46، وفي جازان 6:26، وفي نجران 6:20، وفي الباحة 6:33، وفي سكاكا 6:48.