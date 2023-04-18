موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع المناطق

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يترقب المواطنون والمقيمون في جميع مناطق المملكة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 27 رمضان.
ويحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، اليوم الثلاثاء 27 رمضان، على النحو التالي:
مكة المكرمة 6:42 مساء، المدينة المنورة 6:45، الرياض 6:17، بريدة 6:30، الدمام 6:05 ، أبها 6:28.
ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 7:01، وفي حائل 6:40، وفي عرعر 6:46، وفي جازان 6:27، وفي نجران 6:21، وفي الباحة 6:34، وفي سكاكا 6:48
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