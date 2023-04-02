موعد أذان المغرب يوم 11 رمضان في جميع المناطق

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يترقب المواطنون والمقيمون في جميع مناطق المملكة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 11 رمضان.
ويحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، اليوم الأحد 11 رمضان، على النحو التالي:
مكة المكرمة 6:36 مساء، المدينة المنورة 6:38، الرياض 6:10، بريدة 6:22، الدمام 5:57 ، أبها 6:24.
ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:52، وفي حائل 6:32، وفي عرعر 6:36، وفي جازان 6:24، وفي نجران 6:17، وفي الباحة 6:29، وفي سكاكا 6:39
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