موعد دخول شهر رمضان مرتين في السنة الميلادية

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كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن عام 2030 ستحتضن بين دفتيها موسمين لشهر رمضان مرة واحدة.
متى سنصوم شهر رمضان مرتين في السنة الميلادية؟#نشرة_الرابعة#السعودية#رمضان2023@dralzaaq pic.twitter.com/iEAUg22M0u
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) April 19, 2023
وقال الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، إنه بعد 3 سنوات سنصوم في آخر موسم الشتاء، وبعد 6 سنوات نصوم في عز الشتاء، وبعد 7 سنوات سنصوم رمضانين في سنة واحدة، حيث تحتضن عام 2030 بين دفتيها عامي 1451 و1452 الهجريتين.
ولفت إلى أن السنة الهجرية أقل من السنة الميلادية بـ 11 يومًا تقريبًا، موضحًا أن صيام رمضانين في سنة واحدة يحدث في الأعوام الميلادية وليست الهجرية ويتكرر كل 33 سنة، حيث حدث في عام 1965، وعام 1997، وسيحدث في 2030، وسيتكرر حدوثه في عام 2063.
وأشار إلى أن في عام 1451 هـ سيبدأ رمضان في 5 يناير 2030 وفي عام 1452 يبدأ رمضان في 26 ديسمبر 2030، بمعنى أن الصوم في هذا العام سيكون مدته 36 يومًا.