Icon

مدرب الخليج: فوز الهلال علينا مستحق Icon رامون دياز: الهلال قدم مستوى مميزًا رغم غيابي الفترة الماضية Icon الغنيم: ChatGPT سيخلق وظائف جديدة Icon سعود عبدالحميد: الهلال ينافس على كل الألقاب وضغط المباريات ليس عذرًا Icon 25 ألف سجادة في المسجد النبوي الشريف Icon سمير عثمان: ركلة جزاء الهلال المحتسبة أمام الخليج سليمة Icon أجواء ربيعية تجذب الزوار شمال الطائف Icon ترتيب دوري روشن بعد فوز الهلال على الخليج Icon أمطار متوسطة ونشاط للرياح على عسير Icon بدء إيداع الضمان الاجتماعي لشهر مارس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد والقنوات الناقلة

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥١ صباحاً
موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد التي تُقام ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وتنطلق المباراة عصر اليوم في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” سانتياجو بيرنابيو” معقل الريال، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , BEIN SPORTS HD 3 ENGLISH , BEIN SPORTS 1 FR , BEIN SPORTS CONNECT , S SPORT 1 HD.

ريال مدريد يبتعد عن برشلونة بـ 15 نقطة

ويتواجد ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني برصيد 56 نقطة وبفارق 15 نقطة عن نادي برشلونة المتصدر، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز الـ15 برصيد 28 نقطة.

وكانت مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني، انطلقت بداية من أول أمس الجمعة، حيث تعادل أوساسونا مع ريال مايوركا بدون أهداف.

وفي مباريات الأمس، فاز جيرونا على إسبانيول بثنائية لهدف، وتعادل خيتافي مع أتلتيك بيلباو بدون أهداف، وفاز إشبيلية على قاديش بثنائية دون رد، وفاز برشلونة على إلتشي برباعية دون رد.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

وتُستكمل مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني، اليوم الأحد بإقامة مباريات ” سيلتا فيجو ضد ألميريا، ريال مدريد ضد بلد الوليد، فياريال ضد ريال سوسيداد، أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 3 أشخاصٍ ارتكبوا حوادث نصب واحتيال بمكة المكرمة
السعودية اليوم

القبض على 3 أشخاصٍ ارتكبوا حوادث نصب...

السعودية اليوم
السفير الروسي بواشنطن: الاعتداء على طائراتنا إعلان حرب
العالم

السفير الروسي بواشنطن: الاعتداء على طائراتنا إعلان...

العالم
سعوديون يغوصون بالعلم الوطني في أعماق البحر الأحمر
السعودية اليوم

سعوديون يغوصون بالعلم الوطني في أعماق البحر...

السعودية اليوم
القمامة تغزو شوارع فرنسا تزامنًا مع إضراب العاملين
آخر الاخبار

القمامة تغزو شوارع فرنسا تزامنًا مع إضراب...

آخر الاخبار
إيفرتون يُجبر تشيلسي على التعادل
الرياضة

إيفرتون يُجبر تشيلسي على التعادل

الرياضة
الاتحاد الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك
الرياضة

الاتحاد الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك

الرياضة
3 مواجهات غدًا في دوري روشن السعودي
آخر الاخبار

3 مواجهات غدًا في دوري روشن السعودي

آخر الاخبار
ضبط عدد من الجناة تورطوا بعمليات سرقة وحيازة مخدرات
أخبار أمنية

ضبط عدد من الجناة تورطوا بعمليات سرقة...

أخبار أمنية