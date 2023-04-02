موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد التي تُقام ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وتنطلق المباراة عصر اليوم في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” سانتياجو بيرنابيو” معقل الريال، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , BEIN SPORTS HD 3 ENGLISH , BEIN SPORTS 1 FR , BEIN SPORTS CONNECT , S SPORT 1 HD.

ريال مدريد يبتعد عن برشلونة بـ 15 نقطة

ويتواجد ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني برصيد 56 نقطة وبفارق 15 نقطة عن نادي برشلونة المتصدر، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز الـ15 برصيد 28 نقطة.

وكانت مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني، انطلقت بداية من أول أمس الجمعة، حيث تعادل أوساسونا مع ريال مايوركا بدون أهداف.

وفي مباريات الأمس، فاز جيرونا على إسبانيول بثنائية لهدف، وتعادل خيتافي مع أتلتيك بيلباو بدون أهداف، وفاز إشبيلية على قاديش بثنائية دون رد، وفاز برشلونة على إلتشي برباعية دون رد.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

وتُستكمل مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني، اليوم الأحد بإقامة مباريات ” سيلتا فيجو ضد ألميريا، ريال مدريد ضد بلد الوليد، فياريال ضد ريال سوسيداد، أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس”.