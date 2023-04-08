موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، ظهر اليوم السبت، مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في افتتاح مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتبدأ المباراة ظهرًا في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب أولد ترافورد معقل اليونايتد وتُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 FR , BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, DIEMA SPORT 2 HD , BEIN SPORTS CONNECT , BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM.

ترتيب مانشستر يونايتد وإيفرتون

وقبل المباراة يتواجد مان يونايتد في المركز الرابع برصيد 53 نقطة، أما إيفرتون فيتواجد في المركز الـ16 برصيد 27 نقطة.

وفي يوم الأربعاء الماضي، كان مان يونايتد فاز على برينتفورد بهدف دون رد في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي، بينما تعادل إيفرتون مع توتنهام بهدف لكل فريق يوم الاثنين الماضي في الجولة الـ29.