موعد مباريات دوري روشن السعودي غدًا الثلاثاء

تعود مباريات دوري روشن السعودي غدًا الثلاثاء، بإقامة 3 مباريات وهم “الاتحاد وضمك في الجولة الـ22، العدالة والنصر في الجولة الـ22، الفيحاء والهلال في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين”.

مباريات الثلاثاء

وتُقام المباريات الثلاث في تمام العاشرة من مساء الغد بتوقيت المملكة، حيث يلعب الاتحاد ضد ضمك في ملعب الجوهرة المشعة، ويواجه الهلال فريق الفيحاء في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

بينما يلعب العدالة ضد نادي النصر على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

ترتيب دوري روشن السعودي

وقبل انطلاق مباريات الثلاثاء، يتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 49 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 44 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 42 نقطة ويتبقى له فقط مباراة مؤجلة.

التعاون خامسًا برصيد 35 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 32 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 26 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 25 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، أبها في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ15 في ترتيب دوري روشن برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 برصيد تسع نقاط.

وفي أول أمس السبت، حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الخليج بثنائية ليعزز من تواجده في المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي، بعد الفوز في الجولة الـ16 والتي كانت مؤجلة بين الفريقين.