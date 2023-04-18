مياه الأمطار الغزيرة تداهم المنازل والمحال في حائل

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة وتجمعات للمياه في حائل.
وأظهر المقطع المتداول، تجمعات للمياه تغرق الشوارع في حائل، حيث داهمت المنازل والمحال الجارية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.